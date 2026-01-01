El balneario Noctiluca, ubicado en Paseo 126 y playa en Villa Gesell, inicia su 10ª temporada de la playa integrada. Esta iniciativa nació desde el parador con el acompañamiento de la Municipalidad a través del intendente Gustavo Barrera, con el objetivo de “fortalecer las propuestas de inclusión y garantizar el acceso a la playa para todas las personas”, según se informó.

La playa integrada ya se encuentra en funcionamiento y opera todos los días de 9 a 19 horas, con personal capacitado para acompañar a personas con diversas discapacidades.

En este sentido, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder de manera gratuita a una carpa junto a hasta tres acompañantes.

Servicios

El propietario de Noctiluca, Marcelo Centurión, comentó que “dentro de los servicios ofrecemos rampas de acceso, caminería adaptada, sillas anfibias, sillas de soporte, personal de asistencia, menú en braille y con pictogramas para personas dentro del espectro autista”.

Centurión destacó que “atendemos a la población electrodependiente, ya que contamos con cinco carpas con energía asegurada para quienes utilizan mochilas o respiradores. Todas las actividades que realizamos son integradas, los y las esperamos”.



Fuente: DIB