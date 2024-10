Tras conocerse que la subasta de nuevos lotes en la denominada Villa de Paso se realizará de forma virtual a través del Banco Ciudad, desde el Colegio de Martilleros local manifestaron su disconformidad con la medida del Ejecutivo: “La subasta la tiene que llevar adelante un martillero y corredor público, fundamentalmente de nuestro departamento y claramente de Mar del Plata, porque conocemos el mercado, cómo comercializarlo”, señaló Guillermo Rossi, presidente de la institución.

Para realizar este tipo de procesos, existe un registro creado por Ordenanza 2273 donde se sortean para cada subasta a los inscriptos en la misma. Según destacó Rossi, actualmente existen 34 martilleros y corredores públicos colegiados, que son quienes podrían hacerse cargo de la subasta. Y recordó que recientemente se subastaron dos lotes en trámites “prolijos” a lo que agregó que se cuenta con “filmaciones de ambos momentos, cámaras y todos los elementos de seguridad para que se lleve a cabo. Se hicieron sin problema, pero quedaron algunos lotes disponibles porque las bases resultaron un poco altas y no hubo compradores”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el martillero aseguró no tener “nada contar el Banco Ciudad”, pero confió que “no es quien debe intervenir. Ni siquiera tiene que intervenir un banco, la subasta la tiene que llevar adelante un martillero y corredor público, fundamentalmente de nuestro departamento y claramente de Mar del Plata, porque conocemos el mercado, cómo comercializarlo, cómo ofrecerlo en una subasta”.

Durante toda la historia de Mar del Plata las subastas se hicieron de manera presencial y con un tipo gritando con un martillo. Llegó el momento de modernizarnos y mejorar la accesibilidad y transparencia en los actos de gobierno, por eso este 10 de octubre llega la primer… pic.twitter.com/6zXXonxJrZ — Julián Bussetti (@julian_bussetti) October 6, 2024

Rossi señaló que salieron a manifestar la disconformidad con la decisión del Ejecutivo porque “afecta patrimonialmente a los 34 profesionales que están preparados para esto, en nuestra incumbencia”. Además se mostró enojado con las manifestaciones del concejal Julián Bussetti, quien aseguró que los remates hasta ahora se hacían “con un tipo gritando con un martillo”.

“Fueron dichos desagradables -indicó-, no se puede decir eso, somos profesionales. Detrás hay un martillero capacitado que estudió y esas palabras denigran mucho nuestra labor. Nos afectó mucho, no se puede hablar con esa liviandad. Y como nosotros somos la voz, tenemos que salir a explicarlo: la nuestra es una profesión milenaria, no se trata de un tipo con un martillo sino de un martillero y corredor público que bajo ciertas normas lleva adelante la subasta”.

En cuanto a las sospechas sobre la polémica decisión, el presidente del Colegio de Martilleros remarcó que “como institución somos apolíticos, no intervenimos absolutamente nada en esto. Cuando tenemos que aplaudir alguna gestión de donde sea, municipal, provincial o nacional, lo hacemos. Cuando tenemos que salir a hablar, salimos. Esto sale de la jurisdicción, no tiene ningún sentido, salvo un tema político que se salga de la jurisdicción, no sólo de la ciudad sino de la provincia”.

Al respecto, expresó que hay un planteo del Colegio de la Provincia: “Somos veinte presidentes de los veinte Colegios departamentales y los veinte apoyan la postura nuestra. A las subastas se les pueden hacer distintos planteos, hubo problemas en algún momento, pero acá terminamos con que van a ser muy pocos los que puedan acreditarse para esta subasta y no sabemos si la comunidad no sale afectada. No sabemos los resultados económicos de esa subasta. Hay poca claridad, no solo por nosotros sino por toda la comunidad. Convengamos que todo ese dinero recaudado va al Municipio para obras, se está afectando el dinero de todos los contribuyentes”.