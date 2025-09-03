Un brutal ataque sacudió a los vecinos de Villa Celina, partido de La Matanza. Julián, un joven que viajaba en la línea 91, fue golpeado salvajemente con un martillo tras una discusión menor con otro pasajero.

Todo comenzó cuando Julián subió en la estación de trenes Castello, en Aldo Bonzi, e intentó avanzar hacia el fondo del colectivo. En ese momento, rozó sin querer a un hombre sentado en la escalera, lo que derivó en un breve cruce verbal. Aunque la tensión pareció disiparse, el atacante descendió detrás de él en la calle Soldado Juan al 1400 y lo siguió varios metros.

Sin mediar palabra, sacó un martillo y le asestó al menos dos golpes en la cabeza. La víctima intentó escapar, pero fue alcanzada, derribada al suelo y nuevamente golpeada. Luego del ataque, el agresor huyó de la zona.

El joven fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente se encuentra en recuperación, aunque continúa en estado delicado.

Amigos y familiares calificaron el hecho como un “ataque cobarde y premeditado” y pidieron justicia. Además, solicitaron colaboración de la comunidad para identificar al atacante, que sigue prófugo.

La Policía de La Matanza trabaja en la recolección de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad para dar con el agresor.

Fuente: TN