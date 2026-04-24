Este viernes, Mar del Plata amaneció despejada, con una mínima de 11 grados y se espera una máxima cercana a los 22 durante la tarde. La humedad comenzó alta en las primeras horas, rondando el 85%, pero irá descendiendo con el correr del día hasta ubicarse cerca del 55 o 60%. En tanto, el viento sopla del sector noroeste entre 20 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 30. Un día ideal para actividades al aire libre antes de la llegada de inestabilidad durante el fin de semana.

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