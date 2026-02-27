Este viernes se presentará con condiciones climáticas favorables en Mar del Plata, marcando un ascenso en los valores térmicos y un escenario mayormente soleado.

De acuerdo a la información difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima se ubicará en torno a los 16 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 27, consolidando un ambiente templado a cálido.

En las primeras horas del día podrían formarse algunas brumas o bancos de niebla aislados, especialmente durante la madrugada, aunque se disiparán rápidamente con el avance de la mañana.

A partir de entonces, el cielo permanecerá despejado o con escasa nubosidad, garantizando estabilidad atmosférica durante el resto de la jornada.

Respecto al viento, comenzará soplando desde el sector noreste, rotará hacia el norte en horas matutinas y volverá a orientarse del noreste por la tarde, manteniendo esa dirección hasta la noche.

