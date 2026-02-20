Viernes soleado, con temperaturas agradables y sin lluvias
Se espera que la temperatura oscile entre las 15° y los 23°.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes se presentará con condiciones estables y agradables. Se espera una jornada con cielo despejado y temperaturas agradables, ideal para aprovechar la playa y de actividades al aire libre.
La mañana comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 15°, con humedad elevada.
Con el correr de las horas, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar una máxima estimada en 23 °C.
No se prevén precipitaciones, por lo que no será necesario llevar paraguas.
El viento soplará inicialmente desde el sector noroeste con intensidad moderada y se incrementará hacia la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 22 km/h.
