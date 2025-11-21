Mar del Plata iniciará este viernes el esperado fin de semana largo con un panorama meteorológico inestable. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con humedad elevada, nubosidad importante y lluvias durante la madrugada, mientras que la temperatura máxima no superará los 20 grados. La temperatura oscilará entre los 10 y 16 grados.



Ads

Con el correr de las horas, las condiciones irán mejorando de manera gradual, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Sin embargo, el cambio de tendencia llegará a partir del sábado: se espera cielo despejado, un marcado ascenso térmico y muy buenas condiciones para disfrutar de la playa y de las actividades al aire libre.



El clima estable se sostendrá durante todo el fin de semana largo, favoreciendo a los turistas que eligieron la ciudad como destino. Con jornadas más cálidas y soleadas, la costa volverá a consolidarse como uno de los puntos de mayor atracción del país.

Ads

Ads