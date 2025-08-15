Mar del Plata amanecerá este viernes 15 de agosto con temperaturas bajo cero, registrando una mínima de -2°C y una máxima que llegará a los 11°C.

El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, mientras que por la noche se presentará mayormente nublado.

No se esperan lluvias, con 0% de probabilidad de precipitaciones en toda la jornada.

El viento soplará del noreste de manera suave a moderada, con velocidades de 7 a 22 km/h y sin ráfagas previstas.

Será un día muy frío al inicio, por lo que se recomienda abrigarse bien si se circula temprano, aunque las condiciones serán estables y sin precipitaciones.

