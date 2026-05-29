Luego de varios días marcados por el frío intenso y las advertencias por niebla, este viernes Mar del Plata continuará bajo condiciones típicamente invernales, aunque sin alertas meteorológicas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ads

Puede interesarte

Según el pronóstico oficial, la jornada comenzará con neblina durante la madrugada y altos niveles de humedad, un fenómeno que volvería a repetirse hacia la noche y podría extenderse hasta la mañana del sábado.

Ads

Durante el resto del día el cielo permanecerá mayormente nublado, tanto en horas de la mañana como de la tarde, mientras que las temperaturas mostrarán una leve mejora en comparación con jornadas anteriores.

La mínima prevista será de 9°, mientras que la máxima alcanzará los 14°. En tanto, el viento soplará desde el este en las primeras horas del día para luego rotar al norte y mantenerse de ese sector hasta el cierre de la jornada, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Ads

De cara al fin de semana, el panorama comenzará a mostrar señales más alentadoras: para el sábado se espera una máxima de 16° y mejores condiciones climáticas en la ciudad.