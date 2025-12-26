El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes 26 de diciembre Mar del Plata atravesará una jornada con condiciones mayormente estables, temperaturas cálidas y presencia de viento intenso, especialmente durante la tarde y la noche.

La temperatura mínima prevista es de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, configurando un día típicamente veraniego. Durante la mañana el cielo se presentará despejado, con una temperatura cercana a los 23 grados y sin probabilidad de precipitaciones.

Hacia la tarde el cielo estará algo nublado y se registrará el pico térmico de la jornada, con 29°C. En este período comenzará a intensificarse el viento del noreste, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la noche el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 26°C. El viento rotará al sector sur, manteniéndose entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%, por lo que no se esperan lluvias significativas.

En este contexto, será una jornada favorable para actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la presencia de viento fuerte, principalmente hacia la tarde y la noche.

