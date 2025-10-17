Mar del Plata tendrá este viernes una jornada parcialmente nublada y con temperaturas moderadas, según el Servicio Meteorológico Nacional. La mínima será de 10°C, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 18°C durante la tarde.

Ads

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día: la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% tanto por la mañana como por la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sector este entre 13 y 22 km/h, rotando levemente al sudeste hacia la noche, sin registrarse ráfagas previstas.

Ads

El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, con algo más de cobertura hacia la noche.

En resumen, será un viernes tranquilo y sin sobresaltos climáticos, ideal para actividades al aire libre, aunque con un ambiente fresco especialmente en las primeras horas del día.

Ads

Puede interesarte