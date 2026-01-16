Luego de jornadas inestables, Mar del Plata tendrá este viernes 16 de enero un cambio marcado en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado durante todo el día, temperaturas más frescas y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Ads

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un día agradable pero con mañanas frescas, especialmente para esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad de lluvia del 0% durante la mañana, la tarde y la noche, por lo que no se esperan chaparrones ni tormentas en la ciudad.

Ads

El viento será un factor a tener en cuenta hacia el cierre del día. Durante la mañana soplará del sector sudeste a velocidades de 13 a 22 km/h, intensificándose por la tarde con ráfagas de 23 a 31 km/h del noreste. Hacia la noche, si bien el cielo se mantendrá despejado, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, también desde el noreste.

En resumen, viernes estable y sin lluvias en Mar del Plata, ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano por la mañana y precaución por el viento durante la noche.

Ads

Puede interesarte