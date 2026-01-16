Viernes con sol pleno y ráfagas intensas al final del día en Mar del Plata
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 23 grados.
Luego de jornadas inestables, Mar del Plata tendrá este viernes 16 de enero un cambio marcado en las condiciones meteorológicas, con cielo despejado durante todo el día, temperaturas más frescas y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
La jornada comenzará con una temperatura mínima de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C, configurando un día agradable pero con mañanas frescas, especialmente para esta época del año.
En cuanto a las precipitaciones, el SMN indica probabilidad de lluvia del 0% durante la mañana, la tarde y la noche, por lo que no se esperan chaparrones ni tormentas en la ciudad.
El viento será un factor a tener en cuenta hacia el cierre del día. Durante la mañana soplará del sector sudeste a velocidades de 13 a 22 km/h, intensificándose por la tarde con ráfagas de 23 a 31 km/h del noreste. Hacia la noche, si bien el cielo se mantendrá despejado, se prevén ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, también desde el noreste.
En resumen, viernes estable y sin lluvias en Mar del Plata, ideal para actividades al aire libre, aunque con abrigo liviano por la mañana y precaución por el viento durante la noche.
