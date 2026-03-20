En la antesala del fin de semana largo, el clima en Mar del Plata se presentará con condiciones variables, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Se espera un viernes con cielo entre parcialmente nublado y mayormente cubierto a lo largo del día.

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En cuanto a la temperatura, el registro mínimo será de 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24°, configurando una jornada templada y sin grandes sobresaltos térmicos.

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El viento será otro de los protagonistas: durante la madrugada soplará desde el norte, pero rotará al noreste en horas de la mañana y se mantendrá en esa dirección durante el resto del día. Hacia la tarde, se prevé un aumento en su intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora.

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