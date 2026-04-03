El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes condiciones climáticas inestables, que incluirán tormentas fuertes durante la tarde y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

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De acuerdo al pronóstico oficial, la jornada comenzará con presencia de neblina durante la madrugada, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas cercanas a los 17°C.

Hacia la mañana, se esperan chaparrones aislados y una probabilidad de lluvia que se ubicará entre el 10% y el 40%, acompañada por un leve ascenso térmico hasta los 20°C.

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El panorama más complejo se espera durante la tarde, cuando se prevén tormentas fuertes con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. En ese período, la temperatura alcanzará su máxima estimada de 24°C, mientras que el viento rotará al sector sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se anuncian ráfagas intensas que podrían oscilar entre los 51 y 59 km/h.

Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias.

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