Mar del Plata tendrá este viernes 23 de enero una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas, baja probabilidad de precipitaciones y viento en aumento, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, con una tarde cálida y algo pesada. Durante toda la jornada el cielo se presentará parcialmente nublado, sin cambios significativos en las condiciones generales.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad muy baja, entre 0 y 10%, concentrada en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el riesgo de lluvias será nulo.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente hacia el cierre del día. Durante la mañana soplará del sector norte a velocidades de 13 a 22 km/h, intensificándose por la tarde con dirección este, entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el viento rotará al noreste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Con este panorama, se espera un viernes ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento fuerte, especialmente en zonas costeras.

