Viernes caluroso en Mar del Plata: sube la temperatura y se intensifica el viento
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 29 grados.
Mar del Plata tendrá este viernes 23 de enero una jornada típicamente veraniega, con temperaturas elevadas, baja probabilidad de precipitaciones y viento en aumento, según el Servicio Meteorológico Nacional.
La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C, con una tarde cálida y algo pesada. Durante toda la jornada el cielo se presentará parcialmente nublado, sin cambios significativos en las condiciones generales.
En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico indica una probabilidad muy baja, entre 0 y 10%, concentrada en la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche el riesgo de lluvias será nulo.
El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente hacia el cierre del día. Durante la mañana soplará del sector norte a velocidades de 13 a 22 km/h, intensificándose por la tarde con dirección este, entre 23 y 31 km/h. Por la noche, el viento rotará al noreste, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Con este panorama, se espera un viernes ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución por el viento fuerte, especialmente en zonas costeras.
