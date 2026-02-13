El Servicio Meteorológico Nacional informó que este viernes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado en Mar del Plata, con una temperatura máxima de 27° durante la tarde y un descenso hacia la noche, cuando se prevén 22°.

Durante la mañana y la tarde soplarán vientos del sudeste y del este, con posibles ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. No se registran probabilidades de precipitaciones para el resto del día.

Para el sábado se pronostican condiciones climáticas similares, con temperaturas acordes a la época y una mayor presencia de viento.

