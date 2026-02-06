Durante la mañana, se espera una temperatura cercana a los 19 ºC, con un viento moderado soplando desde el sector sur a velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia el mediodía y la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 25 ºC, estableciendo la máxima prevista para la jornada. El cielo se presentará ligeramente nublado, con predominio de sol y bajas probabilidades de lluvias.

Ya entrada la noche, las temperaturas descenderán gradualmente hasta cerca de los 19 ºC, con una reducción en la intensidad del viento y una visibilidad buena para quienes decidan prolongar sus actividades nocturnas.

