Viento y frío en Mar del Plata: ráfagas de hasta 78 km/h y máxima de 10°
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con viento sostenido del sudoeste y ráfagas intensas durante todo el día, con temperaturas bajas.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado una jornada marcada por fuertes vientos del sector sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 8° y 10°.
Durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 9°, con condiciones ventosas y velocidades de viento entre 51 y 59 km/h, provenientes del sudoeste.
Por la tarde, la temperatura alcanzará los 10°, mientras que el viento continuará siendo protagonista con intensidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que se mantendrán en el rango de 70 a 78 km/h.
Hacia la noche, se prevé un leve descenso térmico hasta los 8°, con viento del mismo sector, aunque con menor intensidad, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Para el domingo, en tanto, se espera una mejora en las condiciones: cielo entre mayormente y parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas entre 5° y 13° y vientos del sudoeste con menor intensidad, aunque aún con ráfagas moderadas.
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