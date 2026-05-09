El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado una jornada marcada por fuertes vientos del sector sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h y temperaturas que oscilarán entre los 8° y 10°.

Ads

Durante la mañana se espera una temperatura cercana a los 9°, con condiciones ventosas y velocidades de viento entre 51 y 59 km/h, provenientes del sudoeste.

Por la tarde, la temperatura alcanzará los 10°, mientras que el viento continuará siendo protagonista con intensidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que se mantendrán en el rango de 70 a 78 km/h.

Ads

Puede interesarte

Hacia la noche, se prevé un leve descenso térmico hasta los 8°, con viento del mismo sector, aunque con menor intensidad, entre 32 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Para el domingo, en tanto, se espera una mejora en las condiciones: cielo entre mayormente y parcialmente nublado, baja probabilidad de precipitaciones, temperaturas entre 5° y 13° y vientos del sudoeste con menor intensidad, aunque aún con ráfagas moderadas.

Ads