Luego de otra postergación en tierra a la espera de la llegada del viento, la flota de ILCA pudo comenzar a disputar sus regatas a partir de las 14 horas y lo hizo con un viento de 8 nudos del este, que fue rotando hacia el noroeste y aumentando de intensidad.



La primera en debutar fue la clase olímpica masculina ILCA 7 (19 barcos), donde al final de la jornada se dio un empate en la punta entre Francisco Guaragna (4,1 y 1) y Juan Pablo Cardozo (2, 2, 2). En ILCA 6 (48 competidores) la puntera es la israelí Shay Kakon, que con parciales de 1, 5 y 2 acumula 8 puntos en contra, mientras que su es Luciana Cardozo, con 12 puntos (3, 3, 6).



Tanto en ILCA 7 como el ILCA 6, las flotas son un tanto heterogéneas, compartiendo la cancha atletas en campaña olímpica con juveniles y experimentados masters. Por su parte, la flota de ILCA 4 (36 barcos) está monopolizada por jóvenes de más de 16 años. Allí, puntero y escolta son dos rosarinos: primero esta Gino Muscolini con 6 puntos (1, 1, 4) y segundo Juan Sebastián Properzi con 10 puntos (4, 5, 1).

Ads

De este modo, los ILCA pudieron disputar sus primeras tres regatas en la 61 Semana Internacional del Yachting, que es organizada por el Club Náutico Mar del Plata (CNMP) y el Yacht Club Argentino (YCA).



Este viernes, seguirá adelante la acción de esta categoría y se agregará otra cancha en el interior del puerto, donde competirán los veloces wingfoils.

Puede interesarte

Ads