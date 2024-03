En el marco de su visita a Mar del Plata para lanzar la fundación “Hacemos”, dedicada al tema de la educación a través de la alfabetización, la diputada nacional del PRO y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se manifestó sobre la situación de conflicto que atraviesa IOMA y aseguró que el Instituto “ha tenido muchas crisis, pero nunca una como esta”.

En ese sentido, Vidal destacó que la crisis de IOMA y la falta de atención para sus afiliados no es algo que repercute sólo en Mar del Plata. Contó que estuvo en La Plata y “todas las cirugías programadas fueron suspendidas”.

En diálogo en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata, la ex gobernadora destacó que “IOMA ha tenido muchas crisis, pero nunca una como esta” y aseguró que “no hay excusa para no resolverlo: los aportes de los trabajadores están, se ejecutan todos los mes. La obra social no está desfinanciada”.

Al respecto, dijo que “tiene que haber una prioridad política, porque en qué vas a invertir si no invertís en salud, en educación, en seguridad” y aseguró que “estos cuatro años de gestión no fueron buenos, a cargo de Homero Giles”. Por ese motivo es que realizaron un pedido de interpelación ante la Legislatura de la provincia.

“Este tema se tiene que resolver como se ha resuelto siempre, sentándose a la mesa con los prestadores. Los afiliados no pueden ser los rehenes. Son cientos de miles de personas sin prestación. Y en el caso de Mar del Plata se agrava porque tiene un solo hospital, que además derivan a pacientes de la región”, detalló Vidal.

La diputada del PRO consideró que esta situación lleva a “un deterioro del IOMA y un deterioro del Hospital Interzonal, que estuvo ocho meses sin gas, donde no se han hecho obras relevantes. Todo el conjunto pone a Mar del Plata en una situación de crisis sanitaria y la provincia tiene que responder por eso. Y si este funcionario no puede responder, el gobernador tiene que poner a otra persona”.

EL PAÍS, SEGÚN VIDAL

En relación a lo que está pasando a nivel nacional, también en el tema salud, para Vidal se han tomado “dos medidas con las que estoy de acuerdo”. Una de ellas, confió, “es que el trabajador pueda elegir su obra social. Está bien que cada trabajador no esté obligado a elegir una obra determinada por un convenio colectivo con un sindicato”.

La otra medida con la que la referente del PRO está de acuerdo es con “la obligación de prescribir genéricos, porque eso permite abaratar el costo de los medicamentos”.

De todos modos, la ex gobernadora reconoció que “el sistema de salud está en crisis por los costos, por las devaluaciones, porque muchos insumos son en dólares, porque los medicamentos se han incrementado de forma impresionante en Argentina y hay gente que dejó de comprarlos. Hay una crisis que no comenzó con el Gobierno actual, pero la tienen que atender”.

En relación a los múltiples temas sobre los que hay que avanzar, para la diputada nacional es evidente que hay que buscar consensos. “Siento que la Argentina está en un momento muy dramático, tal vez en su peor crisis desde 2001. Y todos tenemos que estar a la altura. A veces cuando veo las peleas por Twitter, las confrontaciones, pienso que las víctimas no están en el Congreso ni en la Casa Rosada, están afuera”, señaló.

Vidal repitió que los referentes políticos tienen que “estar a la altura” y tras señalar que el Congreso está muy fragmentado, indicó que “hay temas con los que todos deberíamos estar de acuerdo y ponernos por encima de las internas partidarias. Los que no fuimos elegidos, por lo menos en este momento tenemos que acompañar porque si a este presidente no le va a bien, la situación de pobreza y de inflación va a ser aún peor”.

Además, la legisladora del PRO señaló que “sabíamos que este programa económico era muy doloroso, que había que hacer cosas difíciles y los argentinos íbamos a estar peor. Pero creo que hay que intentarlo para ver si salimos de una vez y para siempre”.