Victoria Zuloaga tiene una larga trayectoria internacional que incluye representar al país con la camiseta de Las Leonas llegando hasta un Juego Olímpico. Con una larga y prolífica carrera, desde hace un tiempo a esta parte, decidió vivir en Mar del Plata y este sábado, jugó su último encuentro con la camiseta de Mar del Plata Club con la cuál se retiró.

En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), la experimentada jugadora se refirió al proceso que significa para una deportista decidir el momento para hacer su última aparición: “Fue todo un trabajo personal que tuve que hacer, pero fue en torno a una lesión que tengo. Quería despedirme en la Liga Nacional que era Mar del Plata pero al final no se pudo dar porque la lesión me dejó afuera. La idea era tratarme y ver como me respondía el cuerpo. Con el cuerpo médico miramos las fechas y yo quería jugar el último de local de la fase regular que era contra IDRA en el club, habíamos quedado como que era un objetivo. Quería darle el cierre jugando con las chicas, estar dentro de la cancha con ellas y poder vivirlo de esa manera. Así fue". El destino quiso que no sea en la Villa Deportiva de su club, pero fue en el máximo escenario de la ciudad, el Estadio Panamericano.

Si bien tiene una enorme cantidad de partidos en su carrera, era especial el último por varios motivos: “fue todo muy distinto. Ya estoy movilizada hace tiempo, obviamente los entrenamientos los tomé con conciencia, agradecida de mi cuerpo que todavía me deja, pese a las limitaciones que estoy sintiendo, estar en la cancha. Soy consciente de que nada se repite y que lo tengo que disfrutar. No hay nada mejor para mí que armar una funda e ir a jugar, eso es un privilegio. En el partido traté de concentrarme al máximo porque fue muy difícil. Si bien tengo experiencia, la verdad que todo fue difícil, la cabeza se me iba a cualquier lado cada cierto tiempo. Estaba muy contenta de que estén mis amigas de Lomas en la tribuna, mi familia, amigas de Buenos Aires que vinieron, toda la gente del club, un montón de personas que suelen apoyarme. Los últimos 15 minutos se me caían las lágrimas. Me hicieron sentir mucho amor, los torneos pasan pero eso va a quedar siempre; esa demostración de amor y de cariño, no se va con nada. Es la recompensa para mí, claramente”.



La carrera de “Vico” suele estar asociada a la Selección Argentina, pero con el retiro en la cabeza, sus pensamientos no estaban en ese momento, sino en el inicio de toda la historia: “Me fui a lo más amateur que puede haber, que es lo que más me lleve en el corazón. Me fui al club. Más allá de que yo sé la historia que viví, que pude representar a Argentina, que después tal vez dentro de un tiempo lo vuelva a repasar y sea más consciente todavía de eso; me voy a la rutina de lo amateur y del club. Lo más duro es eso, sentir cómo que se aleja eso…fue lo que más me pegó”.

Puede interesarte

El sábado fue un día repleto de emociones, pero esta semana será más compleja para el día a día según lo expresado por Zuloaga: “es más fuerte hoy que el sábado, ahora viene lo difícil. Lo trabajo también con una psicóloga que me ayuda mucho, está bueno que alguien te acompañe, que puedas, además de tu familia, hablarlo y que te acompañan en un proceso tan importante”.

Hoy puede definirse como una marplatense más porque eligió la ciudad para vivir y no sólo cerrar su carrera, sino también desarrollar una nueva etapa de su vida: “elegí Mar del Plata y me llena de verdad el corazón. Siento que estoy en la ciudad más linda. Para mí esto es una recompensa porque llegué sin conocer a nadie y ahora que me muestran este amor. Para mí es lo más importante, el corazón es lo más importante”.