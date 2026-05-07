El partido, disputado el pasado 3 de mayo, había sido interrumpido a falta de apenas dos minutos para el cierre debido a graves incidentes en las tribunas. Tras analizar los informes arbitrales, el Tribunal decidió mantener el marcador obtenido en cancha y además aplicar una sanción económica a Germinal.

Ads

La resolución oficial determinó:

Dar por finalizado el encuentro con el resultado registrado al momento de la suspensión: Germinal 1 - Alvarado 0.

Sancionar a Germinal con una multa equivalente a 100 entradas generales durante tres fechas.

Archivar las actuaciones una vez notificadas las partes.

Según el informe arbitral, el encuentro debió detenerse en varias oportunidades por el lanzamiento de pirotecnia y rollos de papel al campo de juego, una situación que ponía en riesgo la integridad física de jugadores y autoridades.

Ads

El episodio más grave ocurrió cuando restaba menos de un minuto para el final. Desde distintos sectores de la tribuna volvieron a arrojar bombas de humo y elementos pirotécnicos dentro del campo. Uno de los artefactos pasó cerca de uno de los asistentes y otro cayó junto al árbitro mientras la jugada continuaba. Además, se reportó la rotura del tejido perimetral para permitir el ingreso de más pirotecnia.

Ante ese escenario, el juez decidió suspender definitivamente el partido al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad.

Ads

Otra mala noticia para Alvarado

Además del fallo deportivo, Pablo Martel recibió una suspensión de dos fechas por la agresión a un futbolista de Germinal durante el mismo encuentro.

"Pablo Martel"



Porque el DT de Alvarado agredió a un jugador de Germinal y se fue expulsado. pic.twitter.com/1uV3HG2Sen — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 3, 2026