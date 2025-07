Historia. Los libros grandes del rugby mundial marcarán este triunfo de Los Pumas ante los emblemáticos British & Irish Lions. 28-24 fue el marcador final que quedará grabado en la memoria del deporte argentino. El seleccionado nacional pisó fuerte en el Aviva Stadium de Dublín, escenario en donde todavía no había conseguido ninguna victoria hasta el día de hoy.

La figura estelar del encuentro fue sin dudas Tomás Albornoz, quien anotó 18 puntos, tras un try, dos conversiones y tres penales.

La primera mitad del encuentro fue de mucha paridad e intensidad. Luego de un intercambio de penales, en los pies de Tomás Albornoz y Fin Smith, apareció Ignacio Mendy tras una gran maniobra individual para cerrar un excelente lanzamiento en lo colectivo. Los locales no se iban a quedar atrás ya que Bundee Aki iba a demostrar su potencia para apoyar el primer try del partido para los British & Irish Lions. Los Pumas no se irían de partido tras el paso al frente del equipo anfitrión (10-8), ya que la iluminación de Albornoz en los últimos 15 minutos del primer tiempo iba a sorprender a todo Dublín. Dos penales, un try y una conversión dejarían al equipo nacional 21-10 para irse al entretiempo con una victoria parcial.

La fortaleza de los locales en el comienzo de la segunda mitad fue letal. Dos tries y una tarjeta amarilla a Mayco Vivas llevaban el encuentro 24-21 a favor de los Lions. Sin embargo, Los Pumas se levantaron nuevamente y tras una fantástica jugada colectiva que finalizó en try de Santiago Cordero, el seleccionado nacional cerró el marcador 28-24 en lo que será un triunfo, justo en el día de la bandera, recordado por todo el rugby argentino.

El próximo paso de Los Pumas será en La Plata el sábado 5 de julio desde las 16:40 h ante Inglaterra, en lo que será el partido que abra la ventana internacional de julio.

Síntesis del partido

Los Pumas: 1. Mayco Vivas (Boris Wenger), 2. Julián Montoya (capitán) (Bautista Bernasconi), 3. Joel Sclavi (Francisco Coria Marchetti), 4. Franco Molina (Santiago Grondona), 5. Pedro Rubiolo, 6. Pablo Matera, 7. Juan Martín González, 8. Joaquín Oviedo (Joaquín Moro), 9. Gonzalo García (Simón Benítez Cruz), 10. Tomás Albornoz, 11. Ignacio Mendy (Santiago Cordero), 12. Justo Piccardo, 13. Lucio Cinti (Matías Moroni), 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras.

Entrenadores: Felipe Contepomi

British & Irish Lions: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Finlay Bealham, 4. Maro Itoje (capitán), 5. Tadhg Beirne, 6. Tom Curry, 7. Jac Morgan, 8. Ben Earl, 9. Alex Mitchell, 10. Fin Smith, 11. Duhan van der Merwe, 12. Bundee Aki, 13. Sione Tuipulotu, 14. Tommy Freeman, 15. Marcus Smith.

Suplentes: 16. Ronan Kelleher, 17. Pierre Schoeman, 18. Tadhg Furlong, 19. Scott Cummings, 20. Henry Pollock, 21. Tomos Williams, 22. Elliot Daly, 23. Mack Hansen.

Entrenador: Andy Farrell

Primer tiempo: 4m, penal de Tomás Albornoz (LP); 9m, penal de Fin Smith (BIL); 11m, try Ignacio Mendy (LP); 18m, try de Bundee Aki convertido por Fin Smith (BIL); 25m, penal de Tomás Albornoz (LP); 38m, penal de Tomás Albornoz (LP); 40m, try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (LP).

Resultado parcial: British & Irish Lions 10 v Los Pumas 21

Segundo tiempo: 5m, try-penal (BIL); 12m, try de Tadhg Beirne convertido por Fin Smith (BIL); 18m, try de Santiago Cordero convertido por Tomás Albornoz (LP).

Incidencias: 5m, tarjeta amarilla a Mayco Vivas (LP).

Resultado final: British & Irish Lions 24 v Los Pumas 28

Árbitro: James Doleman (Nueva Zelanda)

Cancha: Aviva Stadium (Dublín, Irlanda)