Aldosivi consiguió una victoria fundamental en su lucha por mantenerse en la elite del fútbol argentino: derrotó 2 a 0 a Huracán de Parque Patricios en el estadio José María Minella, por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Ads

El elenco dirigido por Guillermo Farré abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de Natanael Guzmán. Luego, al igual que en el triunfo anterior en Santa Fe, Giuliano Cerato sentenció el resultado en el minuto 47 del complemento.

Con este resultado, el Tiburón alcanzó su segunda victoria consecutiva, la primera como local en lo que va del certamen, y volvió a superar a San Martín de San Juan tanto en la tabla anual como en la de los promedios.

Ads

Puede interesarte

Aunque aún permanece en zona de descenso, ahora está a solo dos unidades de Godoy Cruz (que debe visitar a Independiente Rivadavia en esta fecha) y a tres de Talleres y Sarmiento, que tiene un encuentro pendiente y enfrentará este domingo a River en el Monumental.

El próximo compromiso del cuadro marplatense será el viernes a las 19, cuando visite a Racing en Avellaneda.

Ads