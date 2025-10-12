Victoria clave del "Tiburón" ante Huracán para soñar con la salvación
El conjunto marplatense se impuso 2 a 0 en el Minella con goles de Guzmán y Cerato. Suma su segundo triunfo al hilo y se ilusiona con salir de la zona roja en la tabla de promedios.
Aldosivi consiguió una victoria fundamental en su lucha por mantenerse en la elite del fútbol argentino: derrotó 2 a 0 a Huracán de Parque Patricios en el estadio José María Minella, por la duodécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El elenco dirigido por Guillermo Farré abrió el marcador a los 15 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de Natanael Guzmán. Luego, al igual que en el triunfo anterior en Santa Fe, Giuliano Cerato sentenció el resultado en el minuto 47 del complemento.
Con este resultado, el Tiburón alcanzó su segunda victoria consecutiva, la primera como local en lo que va del certamen, y volvió a superar a San Martín de San Juan tanto en la tabla anual como en la de los promedios.
Aunque aún permanece en zona de descenso, ahora está a solo dos unidades de Godoy Cruz (que debe visitar a Independiente Rivadavia en esta fecha) y a tres de Talleres y Sarmiento, que tiene un encuentro pendiente y enfrentará este domingo a River en el Monumental.
El próximo compromiso del cuadro marplatense será el viernes a las 19, cuando visite a Racing en Avellaneda.
