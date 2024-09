El Congreso finalmente sostuvo el veto impuesto por el presidente Javier Milei a la nueva fórmula que actualizaba las jubilaciones. En un contexto de tensión en el Congreso, con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, El Marplatense salió a hablar con los vecinos de Mar del Plata para conocer cuál es la opinión sobre este tema.

Al respecto, Miguel, un jubilado de 70 años, contó que “a mi no me alcanza para pagar la obra social, tengo una prepaga, y está demostrado que el ajuste que ha hecho Milei fue a los jubilados”.

En esta línea, señaló que “de todas maneras no sé hasta qué punto afecta la estabilidad que él quiere lograr con sus medidas”.

Por otro lado, declaró que “también hay que tener en cuenta que han jubilado a un montón de gente que nunca aportó, que merecerían ser jubilados porque algo han hecho en la vida, pero no hay atrás dinero para pagarles. Yo aporté 35 años y la jubilación mía es casi mínima, a pesar de que era categoría D del monotributo”.

Sobre el cambio de posición de algunos diputados, afirmó que “evidentemente vamos a tener que poner la cara ante quienes lo votaron, me parece mal, estás de un lado o estás del otro. Creo que está sufriendo la Anses la falta de dinero en la caja, pero pasa en todo el mundo y la gente vive más”.

Además, “el dinero que recaudan dónde está, pagamos en Mar del Plata el alumbrado, la limpieza, el mantenimiento, pero las calles son un desastre. Mucha gente que no hace nada, yo tengo 70 años y sigo trabajando”, resaltó.

En consonancia, Carlos, otro jubilado marplatense, reflexionó que "estos que votan hoy en contra son los mismos que pusieron en esta situación a los jubilados. Tiene que haber un aumento, después de tantos años trabajando estar ganando esto... pero de dónde lo sacás".

En cambio Ángel, se refirió al poder legislativo; “El señor congresista cobra el sueldo que le pagamos nosotros, también los jubilados con los impuestos, son una manga de traidores y sinvergüenzas. Se tendrían que ir a la casa y dejar libre todo para que el señor presidente haga lo que quiera”.

De modo que “son sinvergüenzas y no se olviden que nos estamos muriendo de hambre. El que no se muere de hambre es porque tiene la mano callosa porque sigue trabajando. Voy a cumplir 80 años, tengo que seguir laburando porque estos no nos pagan lo que corresponde y aportamos toda la vida”.

Por los que aquellos que decidieron acompañar al gobierno nacional, “son panqueques, cómo es posible que los señores se vayan a reunir con el Presidente para arreglar un problema que tienen entre ellos. Los radicales peor que nadie”, concluyó.

