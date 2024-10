Tal como se anunció, el sector universitario realiza una jornada de visibilización y clases públicas en el complejo marplatense en donde se manifiestan en contra del veto de la Ley de Financiamiento que pretenden desde el Ejecutivo Nacional.

Asimismo, este viernes la Universidad realizará un paro total de actividades y proyectan una nueva marcha federal el próximo 2 de octubre para rechazar el posible arancelamiento de la educación pública.

Sobre esto, Pedro Sanllorenti, secretario general de ADUM dialogó con El Marplatense y explicó cuáles son los pasos a seguir y cómo se encuentra el contexto actual: “Hoy estamos realizando esta jornada acompañando al paro de APU y mañana haremos otra medida de fuerza. Durante la tarde, alrededor de las 14 vamos a tener otra clase pública en la Estación Ferroautomotora”.

"Evidentemente no podemos bajar los brazos porque estamos ante la amenaza de un veto presidencial a la Ley que aprobó el Congreso y que daría un principio de solución o por lo menos un paliativo a todo lo que estamos padeciendo y reclamando desde febrero de este año. Necesitamos que nuestros salarios se acerquen un poco a la inflación que se registró en todo este tiempo, siendo que estamos 50 puntos por debajo".

"La proyección hacia fin de año genera versiones de que los incrementos van a ser del 1% por mes y va a seguir a razón del 4% o un poco más la inflación mensual. O sea que seguiríamos perdiendo como hasta ahora. Es por eso que resolvimos convocar a la movilización a nivel nacional en todas las ciudades donde hay y donde no hay universidades nacionales. Haremos esta medida de fuerza el 2 de octubre para reclamar el no veto a la Ley, o en el caso de que ya haya ocurrido, para pedirle a los legisladores que vuelvan a tratarla y que con una mayoría de dos tercios podamos vencerlo", dijo.

"No es posible implementar un arancel en los estudios de grado porque la reforma de la Ley de Educación Superior vigente, la de 2015 lo prohíbe. Una cosa es que hagan globos de ensayo, que amenacen, que les guste que el sistema público no existiera porque es eso lo que buscan. Pero muestran dos caras, por un lado Pettovello dice que están negociando, que hay diálogo. Se muestran como antes de la marcha del 23 de abril con la intención de decir que no están tan en desacuerdo con nosotros pero simultáneamente mandan a otros actores a decir lo del arancel, a que pasarían las universidades a la órbita provincial. Son acciones difíciles de poner en práctica porque hay una Constitución, leyes, convenios colectivos de trabajo incluso que fijan salarios nacionales", concluyó el referente.