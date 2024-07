La niebla fue protagonista este domingo en la región del autódromo Oscar Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, donde el Top Race Series disputó la final de la sexta fecha.

Luego de esperar a que se disipe se puso en marcha la competencia en la que Diego Verriello largaba desde el 6° lugar compartiendo la fila con su rival en el campeonato, Lucas Bohdanowicz.

El marplatense fue protagonista en el pelotón que peleaba por el tercer lugar del podio, sin perder de vista en los espejos al líder del campeonato.

Pero un mal cálculo del marplatense, casi a mitad de carrera, le dio la oportunidad al chaqueño para saltar al 5° lugar, desplazando al primero a la sexta posición.

Así, Diego Verriello salió en busca de dar alcance a su rival y luego de un par de maniobras al límite logró su objetivo, pasando a Gonzalo Reilly sobre el final de la carrera.

Y aprovechando la lucha por el tercer lugar, entre Valentín Sava y Lucas Bohdanowicz, intentó achicar la diferencia con el Toyota de su rival en la última vuelta.

Con un buen potencial en su Fiat, pero sin tiempo de poder concretar su objetivo, Diego Verriello debió conformarse con arribar 5° a la bandera a cuadros que había determinado la victoria de Ulises Campillay.

Puede interesarte

Así, la sexta fecha le permitió sumar puntos al campeonato donde sigue siendo el escolta del líder, pero ahora con 166 puntos.

De esta manera Diego Verriello deberá esperar hasta la próxima fecha para volver a intentar descontar los 59 puntos que le lleva Bohdanowicz.

La continuidad del calendario se dará el fin de semana del 16 al 18 de agosto en el autódromo Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, donde se estará llevando a cabo la semana de la velocidad junto al TC2000.

Al finalizar la carrera, el marplatense indicó que "no teníamos el auto que pensábamos tener para la carrera. Siempre hemos tenido buen ritmo y hemos ido para adelante pero esta vez la verdad que no tenía para más, venía muy colgado y tenía para seguirlos ahí, nada más. Lo que le achique, lo achique porque ellos venían peleando un poco, sino no tenía para pelearlo. Una lástima, pensamos que íbamos a tener para pelear, pero no tuvimos el auto contundente que solíamos tener en las finales, así que tratamos de sacar adelante el fin de semana, lo mejor que podíamos", apuntó Diego Verriello.