El Top Race Series definió la octava fecha del campeonato este domingo con la carrera final que se disputó este domingo en el autódromo Ciudad de Concepción del Uruguay.

La largada fue muy peleada entre Lucas Bohdanowicz y Diego Verriello quienes volvían a rozarse, siendo esta vez perjudicado el marplatense.

Durante la maniobra se rompió la rueda delantera izquierda, al ingresar a la segunda curva, lo que generó además la rotura de la dirección en el roce con Bohdanowicz cayendo al último lugar del pelotón en el primer giro.

Así, el marplatense se vio obligado a ingresar a boxes para reparar su Fiat, con el que fue devuelto a pista por el Octanos Competición en el puesto 13.

La carrera fue liderada por Lucas Bohdanowicz en los 17 giros que duró la competencia y si bien Verriello intentó marcar el récord de vuelta, para descontar en el campeonato, este quedó en manos del chaqueño con un tiempo de 1m36s223.

Finalmente el ganador fue Lucas Bohdanowicz, 2° terminó Adrián Hamze, 3° Norberto Grosso y 11° arribó Diego Verriello a la última bandera a cuadros de la octava fecha.

De esta manera el marplatense solo sumó al campeonato los tres puntos del Sprint en el fin de semana por lo que sigue 2° con 191 unidades que lo dejan a una diferencia de 98 del líder de la tabla, Lucas Bohdanowicz.

La continuidad del calendario se dará el fin de semana del 28 y 29 de septiembre en escenario a confirmar en los próximos días.

"Dejaron todo como estaba lamentablemente, la verdad que no entiendo, porque cuando hablé con ellos coincidimos en que él se iba contra mí y ahí se producía la rotura de la goma. Que no lo sancionen, no lo entiendo. Estoy un poco amargado porque me dejan sin correr y obviamente sin chances de campeonato, pero lo que más me amarga es que me dejaron sin correr", destacó Diego Verriello.