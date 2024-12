El Top Race Series definió la última fecha del año este domingo en el circuito N°8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego de haber sido protagonista en las clasificaciones y el Sprint, disputado el sábado, Diego Verriello largaba desde el 4° lugar de la grilla de partida, en la última carrera final de la temporada.

La categoría compartió la pista con el Top Race Junior, lo que adicionó más entretenimiento para los miles de fanáticos que disfrutaron de una electrizante carrera en la que se definió además la cuarta etapa del “Grand Prix Ciudad de Buenos Aires”.

En lo que fue la competencia arrancaba liderando Norberto “Chiqui” Grosso mientras que desde el 4° lugar Diego Verriello daba continuidad a la lucha con Lucas Bohdanowicz, en la última del año.

La competencia fue muy peleada entre los punteros, donde Bohdanowicz lograba avanzar al 2° lugar mientras que el marplatense necesitó marcar al menos en una oportunidad el récord de vuelta a inicios de la carrera que se neutralizaba a pocas vueltas de haberse largado.

Pero sobre el final de la carrera, cuando entraba en el penúltimo giro, el intento de sobrepaso de Bohdanowicz sobre Grosso deja un “hueco” que fue aprovechado por Fabricio Persia quien tomaba la punta de la carrera y detrás se “colaba” Verriello logrando avanzar hasta el tercer lugar.

Si bien debió defenderse de los ataques de Bohdanowicz logró arribar en el tercer lugar a la última bandera a cuadros del año, luego de la victoria de Fabricio Persia.

De esta manera Diego Verriello cerró la temporada 2024 conquistando el Subcampeonato de Top Race Series, el segundo consecutivo, y terminando 2° en el “Grand Prix Ciudad de Buenos Aires”.

Respecto a los puntos en el campeonato de pilotos sumó un total de 300, en las 12 fechas disputadas en el año, por lo que mantendrá el número 2 pintado en los laterales de su Fiat en 2025.

En tanto que en el “Grand Prix Ciudad de Buenos Aires” terminó 2° con un total de 96 puntos, mientras que Lucas Bohdanowicz ganó ambas instancias.

“Fue una linda carrera, fue muy peleada, veníamos los cuatro pegados pero no teníamos para más y tampoco queríamos arriesgar a que salga una maniobra en la que volviéramos a salir perjudicados. Así que tratar de buscar la oportunidad y no la tuve, se produjo si al final, que no se que paso entre “Chiqui” Grosso y Lucas, y aprovechamos a alcanzar el último escalón del podio. Quiero agradecer a todo el Octanos Competición, a la categoría Top Race, a mi familia y a todos aquellos que hicieron posible que pudiéramos competir este año”, concluyó Diego Verriello.-