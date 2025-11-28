El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió a la sanción recibida por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y aseguró que la medida busca “callar, disciplinar y mandarle un mensaje a los demás”.

En declaraciones a una radio porteña, el ex futbolista manifestó que continuará al frente de la institución porque “el club lo necesita” y “la gente acompaña”. Ratificó además que no se arrepiente del incidente del “pasillo” a Rosario Central, al que definió como una acción espontánea frente a la obligación de realizar un reconocimiento.

Verón también se refirió a la mención de un dirigente sobre una posible amenaza de descenso en 2026 y subrayó su compromiso con una concepción distinta del fútbol, arraigada en los valores de los clubes. “Ese espíritu de fútbol tiene que estar, no nos pueden sacar eso que tienen los clubes”, afirmó con convicción.

El presidente de Estudiantes criticó la falta de lógica en algunas decisiones de la AFA: “En ninguna parte del mundo existe que un torneo tenga nueve campeones en un año. Le quitás la importancia a lo que significa, a lo lindo que tiene el fútbol”. Asimismo, lamentó la involución del fútbol argentino, evidenciada en la falta de infraestructura para los clubes.

Consultado sobre la suspensión del viaje del presidente Javier Milei al sorteo del Mundial, interpretó que el mandatario “no está de acuerdo con todo lo que está pasando” en el ámbito futbolístico. También agradeció el gesto de Milei de colocar la camiseta de Estudiantes en su despacho, considerándolo una manifestación de apoyo al rol de los clubes en la vida social y cultural del país.

Respecto a las declaraciones de Patricia Bullrich, quien sostuvo que “Verón está con el hincha de verdad, Tapia con la casta y la mafia de siempre”, el dirigente evitó personalizar pero coincidió en que el fútbol argentino puede mejorar en muchos aspectos.

Finalmente, Verón concluyó que “hay que frenar ahora estas prácticas que perjudican al deporte. No voy a ser cómplice de manejos sobre los cuales no se me informa adecuadamente”.

