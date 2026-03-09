La presentación había sido realizada por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), mediante la cual se cuestionaban los cambios impulsados por el Ejecutivo nacional. Sin embargo, la administración central resolvió desestimar el planteo y ratificó la continuidad del proceso de flexibilización del régimen. La decisión fue formalizada mediante el decreto presidencial 139/26 del Boletín Oficial.

La iniciativa forma parte de una política más amplia de desregulación que busca modificar el esquema vigente de controles vehiculares. Entre los cambios previstos se encuentra la posibilidad de que la inspección técnica deje de realizarse exclusivamente en plantas oficiales o concesionadas y pueda efectuarse también en talleres privados habilitados.

Además, el Gobierno analiza nuevas condiciones para los plazos de verificación. Según lo adelantado por autoridades nacionales, los vehículos 0 km podrían comenzar a realizar la primera inspección recién a partir del quinto año desde su patentamiento, mientras que en autos con mayor antigüedad los controles podrían espaciarse cada dos años.

La eventual aplicación de estos cambios dependerá en muchos casos de la adhesión de las provincias, ya que varias jurisdicciones cuentan con normativas propias sobre seguridad vial y verificación técnica vehicular.

En ese sentido, distritos como la Provincia de Buenos Aires mantienen regulaciones específicas que establecen la obligatoriedad de la VTV para circular, por lo que cualquier modificación a nivel nacional podría requerir la adaptación de las leyes provinciales.

La decisión de rechazar el reclamo administrativo ratifica la intención del Ejecutivo de avanzar con la reforma del sistema, en medio de un debate sobre el alcance de la desregulación y su impacto en los controles de seguridad vial.