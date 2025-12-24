Para la nutricionista Carolina Medina (MP 4701), el verdadero desafío es cambiar la mirada: la alimentación saludable no es algo estacional, sino un cuidado que debe sostenerse todo el año.

“Ahora es como una temporada alta de la nutrición”, explicó en su paso por El Marplatense. “La mayoría de las consultas están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad, pero tratamos de hacerles entender a los pacientes que no se trata solo del verano, sino de un trabajo constante durante todo el año”.



Al analizar los hábitos cotidianos, la especialista detecta patrones que se repiten. Uno de los principales problemas es el alto consumo de alimentos ultraprocesados. “Buscamos la facilidad y, en esa facilidad, sumamos muchas más calorías de las que creemos. Eso termina generando un daño importante en el cuerpo”, señaló.

Galletitas, snacks, productos listos para consumir y bebidas azucaradas forman parte de una alimentación que, a largo plazo, favorece el aumento de peso y la aparición de enfermedades. “Lo ultraprocesado es lo más difícil de sacar hoy de la sociedad”, reconoció.

Uno de los mitos más instalados es que alimentarse de manera saludable implica gastar más dinero. Para Medina, esta idea no es del todo cierta. “Para mí es un mito. Ir a una verdulería y comprar frutas o verduras no es tan caro. El problema es más de educación y de marketing”, afirmó.



La nutricionista explicó que la industria ofrece productos con envases atractivos y mensajes confusos que aparentan ser saludables. Por eso, recomienda mirar las etiquetas. “Un alimento procesado tiene menos de cinco ingredientes; un ultraprocesado tiene más de cinco. Cuantos más ingredientes, más intervención industrial y más daño a largo plazo”, detalló. Entre los componentes más problemáticos menciona el jarabe de maíz de alta fructosa, un tipo de azúcar que se almacena como grasa y está asociado al sobrepeso y la obesidad.

Para quienes nunca fueron a una consulta nutricional, Carolin Medina propone una guía simple: la base del plato deben ser los vegetales. “No es un capricho de los nutricionistas. Los vegetales aportan vitaminas y minerales esenciales para el funcionamiento del organismo”, explicó. Cuantos más colores tenga el plato, mayor será la variedad de micronutrientes.



A eso se suma siempre una fuente de proteína, como carnes o huevos, y los hidratos de carbono, que brindan energía y se ajustan según el nivel de actividad física. “Los tres macronutrientes —hidratos, proteínas y grasas— tienen que estar presentes”, aclaró.



En un contexto dominado por redes sociales e influencers, la nutrición profesional muchas veces queda desvalorizada. “Hoy hay mucha información sin sustento científico. Cualquiera habla de dietas y eso confunde, sobre todo a los adolescentes”, advirtió la nutricionista.

La especialista remarcó que el licenciado en nutrición no solo trabaja con descenso de peso, sino también con patologías. “Llegan pacientes con anemia, déficit de vitamina D y otros problemas por seguir dietas restrictivas. Algunas pueden servir a corto plazo, pero a largo plazo generan déficits”, sostuvo.



Además, destacó la importancia del ejercicio y la masa muscular para la calidad de vida, un aspecto que muchas dietas extremas no contemplan.



De cara a las fiestas y reuniones de fin de año, el mensaje es claro: no sentirse culpable. “Son dos fechas al año para compartir. No importa tanto la calidad del nutriente como la cantidad”, explicó. La recomendación es no comer todo lo que hay en la mesa y retomar la rutina al día siguiente, con buena hidratación.



Sobre el ayuno, advirtió que puede ser riesgoso en verano: “Se puede llegar deshidratado a la noche, sobre todo con calor. La hidratación es clave”. En cuanto al alcohol, señaló que aporta calorías vacías, se deposita como grasa y además deshidrata. “Siempre es mejor elegir un plato de comida que un vaso de alcohol”, afirmó.



Para un plato navideño más equilibrado, sugiere usar un plato más chico, elegir pocas opciones, sumar vegetales y alguna proteína. “No es momento de contar calorías, sino de controlar cantidades. Lo importante es compartir”.



El mensaje final de la nutricionista resume el enfoque integral de la salud: alimentación saludable, ejercicio y descanso. “Dormimos poco como sociedad y eso impacta directamente en el cuerpo. El descanso es fundamental”, finalizó.

