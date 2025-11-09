Las ventas minoristas pymes bajaron 1,4% interanual en octubre, medidas a precios constantes, según el relevamiento mensual de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Aun así, el informe destaca que el sector acumula un crecimiento del 4,2% en lo que va de 2025 y que, tras meses de contracción, las ventas registraron una mejora mensual del 2,8%, impulsadas por las promociones y el Día de la Madre.

El estudio refleja un escenario de cautela entre los comerciantes: el 56% de los encuestados afirmó que su situación se mantuvo igual que en 2024, mientras que un 33% consideró que fue peor. Sin embargo, el 47,9% prevé una mejora para 2026 y otro 43% espera que la actividad se mantenga estable. En total, más del 90% proyecta un año próximo igual o mejor al actual, aunque sin un repunte inmediato de la inversión.

De hecho, el 57,3% de los empresarios consideró que no es un buen momento para invertir, frente a un 14,8% que opinó lo contrario. “Predomina la prudencia y la baja rentabilidad, con costos operativos en alza y dificultades para acceder al crédito”, resumió el informe de CAME.

En el detalle por rubros, seis de los siete sectores relevados mostraron caídas interanuales. El mayor descenso se dio en Perfumería (-6,3%), seguido por Bazar y Muebles (-3,7%), mientras que solo el segmento de Ferretería y Materiales de la Construcción logró cierta estabilidad. A pesar de ello, todos los sectores crecieron respecto de septiembre, destacándose Perfumería con una suba del 9,7%.

Entre los factores que condicionaron el consumo, CAME señaló la baja capacidad de compra de los hogares, la falta de liquidez y la incertidumbre electoral. El Día de la Madre aportó un impulso estacional, pero no logró revertir la tendencia general de prudencia. En alimentos, indumentaria y calzado, los comerciantes apuntaron a un estancamiento en la demanda, con ventas centradas en productos más accesibles.

Con un consumo que se mueve entre la mesura y la expectativa, el comercio pyme encara el cierre del año con señales mixtas: leve repunte mensual, caída interanual y esperanza de estabilidad en 2026. El desafío, advierten desde el sector, será sostener la rentabilidad y recuperar la inversión en un escenario de costos crecientes y crédito restringido.

Fuente: Infobae