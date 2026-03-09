El Departamento de Estudios Sociales y Económicos de la UCIP midió las unidades físicas vendidas en febrero y registró una caída interanual del 4% respecto al mismo mes de 2025.

Ads

Frente a enero del mismo año, la baja fue del 6,1%. Enero, a su vez, ya había marcado una caída interanual del 6,4%, lo que consolida una temporada estival peor a la anterior.

"No hay plata, la gente compra lo básico", resumió Blas Taladrid, presidente de la UCIP, al describir lo que los comerciantes le transmiten como causa de la caída. El 46% de los comerciantes consultados dijo que la situación de su empresa empeoró respecto al año pasado, otro 46% que se mantuvo igual y solo el 8% señaló mejoras. En cuanto a inversiones, el 82,5% descartó realizarlas en el corto plazo.

Ads

Puede interesarte

De cara a los próximos meses, el 57,1% espera que la situación se mantenga igual, el 25,4% es optimista y proyecta una mejora, y el 17,5% anticipa un deterioro adicional.

El estudio se realizó entre comercios de los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad, en rubros que van desde indumentaria y calzado hasta ferretería, farmacia y alimentos.

Ads