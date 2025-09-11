El Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) presenta su informe sobre el comportamiento de las ventas en el comercio local durante el pasado mes de agosto 2025.

Ads

Al respecto, del informe se desprende una disminución con respecto al mismo período del año pasado, midiendo unidades físicas, del 9,6 %.

“Si bien era totalmente esperable una caída de ventas interanual en este mes de agosto, siguiendo la tendencia, debido a causas como la caída de los salarios reales, por paritarias no llegan a recuperar la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, este mes se sumaron otras causas como el proceso electoral, la incertidumbre de la economía, o el ingreso de ventas de plataformas del exterior” indicó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Ads

“Lo más preocupante es que para los comerciantes son muy bajas las expectativas de que las ventas aumenten en los próximos meses y que este sea el nivel de actividad que perdure por un largo tiempo. Por ello, es que están muy reticentes a hacer nuevas inversiones” manifestó el titular de la cámara empresaria marplatense.

Puede interesarte

Situación particular de los comercios

Considerando la situación económica de las empresas, comparando con un año atrás, el 60,3 % considera que su situación empeoró, el 38,1 % cree que se mantuvo y solo el 1,6 % ve una mejora.

Ads

Así el 49,2 % cree que dentro de un año estará igual, el 27 % es optimista en cuanto a una mejora y el 23,8 % dijo que va a empeorar.

La mayoría de los consultados, un 77,8 %, consideró que este no es un buen momento para invertir en su emprendimiento, el 17,4 % consideró que es un tiempo favorable para invertir y el restante 4,8 % aún no lo sabe.

Evaluando utilidades

En cuanto a las utilidades fueron regulares para los 39,7 %, malas para el 33,3 %, pésimas para el 12,7 % y buenas para el 14,3 %.

Ads

Una mirada hacia la segunda mitad del año

El 64,3 % de los comerciantes cree que sus ventas se mantendrán sin variaciones. El 34,1 % cree que aumentarán y el 1,6 % es pesimista sobre este punto, asegurando que sus operaciones disminuirán.

Puede interesarte

En cuanto a la plantilla de personal, el 98,4 % no piensa en hacer cambios durante lo que resta de 2025. El 1,6 % piensa en recortes.

Entre los encuestados de los diferentes Centros Comerciales a Cielo Abierto de Mar del Plata el 77,8 % afirmó que no realiza ventas por los canales digitales mientras que el 22,2 % restante reconoció utilizar herramientas como página web, marketplaces, redes sociales etc.

El estudio se realizó en los Centros Comerciales a Cielo Abierto de la ciudad de Mar del Plata en los rubros: Indumentaria Femenina, bazar, ferretería, calzado y marroquinería, lencería, Alimentos y bebidas, cerrajería, materiales para la construcción, colchones, artículos de plomería, blanquería, regalería, farmacia, entre otros.