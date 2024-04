A pesar de que se habla de una desaceleración de la inflación, los números no han reflejado mejoría en los comercios que cada vez tienen más complicaciones para mantener a los clientes y poder solventar los gastos.

“El consumo viene en baja, después de la temporada tuvimos una merma importante y hoy la gente se volcó a las compras con promociones de tarjeta o Cuenta DNI, por lo que el movimiento en la semana cayó muchísimo”, señaló Fabio, dueño de una carnicería céntrica, en diálogo con El Marplatense.

Por lo que “los únicos días que hay una jornada fluida de trabajo son los sábados y domingo. Los fines de semana se llevan cuatro o cinco kilos de carne, aprovechan el descuento y con eso tiran toda la semana”, comentó.

Con este panorama explicó que “tenemos una clientela muy grande de fin de semana que viene pura y exclusivamente a buscar asado. Lo que es parrilla se mueve un montón, pero después eligen los cortes más rendidores, ya sean carnaza para milanesa, carne picada, mucha pechuga y el cerdo que volvió a ser relativamente más económico que la carne vacuna”.

En este contexto económico, “los precios tuvieron un incremento, en lo que es la media res del gancho, aproximadamente del 15% en el último mes que lo estamos absorbiendo nosotros para no llevarlo a la pizarra”, declaró.

Esto se debe a que “no hay movimiento, no hay ventas, no podemos aumentar los precios. Entonces optamos por no reflejar los aumentos en la lista de la pizarra”.

Para traza un balance, en los últimos dos meses “el movimiento fue relativamente el mismo, la diferencia la notamos en los costos de los gastos fijos, ya sea en los impuesto, alquileres, luz, sueldos, eso se incrementó muchísimo. Al ser tanta la parte impositiva se pone muy difícil”, concluyó.