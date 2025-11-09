Las ventas de autos usados registraron una caída del 3,1 % en octubre respecto del mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos del sector. Sin embargo, en el balance general de 2025, las operaciones mantienen una tendencia positiva, con un incremento acumulado de casi el 12 % en los primeros diez meses del año.

Durante octubre se comercializaron poco más de 140 mil unidades, una cifra menor a la de 2024, cuando se habían concretado más de 145 mil transferencias. Aun así, el mercado mantiene un nivel de actividad alto y sostenido, impulsado por la estabilidad de precios y una oferta más dinámica en comparación con el año anterior.

Entre los modelos más vendidos siguen destacándose el Volkswagen Gol y Trend, el Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa, que conservan su liderazgo dentro del ranking de usados más elegidos por los compradores.

En el sector señalan que, pese al retroceso puntual de octubre, las expectativas para el cierre del año se mantienen optimistas, ya que la recuperación del poder adquisitivo y la mejora en el acceso al crédito podrían sostener el ritmo de operaciones en los próximos meses.

