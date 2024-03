Se acerca el final de la temporada y muchos sectores marplatenses afirman sintieron fuertemente la crisis económica. Si bien la afluencia turística en la ciudad casi no mermó, el consumo si y eso decepcionó.

Mar del Plata es una ciudad principalmente turística y al llegar el verano es donde los comerciantes, gastronómicos y hoteleros hacen una diferencia de ganancias para que el año sea menos duro, sin embargo esta temporada no cumplió con las expectativas.

Sobre esto, El Marplatense recorrió las calles céntricas y realizó un balance de ventas en comercios que disponen de artículos para playa: "Lo más comprado hasta ahora fueron las sombrillas. Porque este verano hizo mucho calor y la gente busca protegerse del daño del sol. Las semanas que hubo muy altas temperaturas, hubo compras espontáneas de muchas familias que tenían niños para evitar que se insolen", dijo Valentino, empleado de un local dedicado a este sector.

"Yo no estuve la temporada pasada, pero me dijeron que en comparación al 2023, ésta estuvo más floja. También hubo cambio de precios. No parábamos de renovarlos", adhirió.

"Mucha gente pregunta por las promociones bancarias. Hay veces que hay días que pagan mucho más con efectivo, otros días que pagan con tarjeta o con billeteras virtuales. Ahroa terminando la temporada, las ventas se mantienen, no alfojaron por ahora. En carnaval vendimos pero no fue superador a todo el resto de la temporada", dijo el referente.

Asimismo, Graciela, encargada de un local frente a la playa donde venden gran variedad de artículos para la playa afirmó que no hubo un producto que se destaque en ventas, sino que "se llevaron de todo en general. Las bikinis salieron pero no como se esperaba sino que la gente adquirió un poco de cada cosa".

"Para nosotros, el verano fue normal. No el 100% como esperábamos porque la temporada no fue muy buena, pero tampoco tan mala. Gracias a dios cumplimos con las expectativas. La del año pasado fue excelente y eso marcó un parámetro", siguió.

"Ahora está todo muy tranquilo. Hubo muchas subas de precios en diciembre y enero. Esperamos que se estabilice todo porque si no va a ser un invierno malo. Pero hay que lucharla, vamos a salir adelante con la ayuda de todos", concluyó.