El Gobierno de Venezuela confirmó este jueves la excarcelación de 23 personas más en el marco de un proceso que viene desarrollándose desde diciembre y alcanza ya a 831 liberaciones, según informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Durante su programa televisivo semanal, Cabello explicó que cada uno de los casos se analizó de forma individual por los organismos competentes del Estado y resaltó que las decisiones tomadas no responden a presiones externas ni a reclamos de organizaciones no gubernamentales, sino a determinaciones del propio Ejecutivo.

El funcionario vinculó las excarcelaciones a un plan más amplio orientado a la convivencia democrática y la paz social, impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, con el objetivo de preservar la estabilidad nacional.

Cabello también hizo un llamado a quienes recuperaron la libertad para que retornen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica, enfatizando que “no es la violencia el camino” en el escenario político que vive el país.

Las autoridades venezolanas mantienen la narrativa de que el proceso es una decisión soberana del Estado, aunque organizaciones de derechos humanos han planteado dudas sobre la transparencia y el alcance real de las liberaciones.

Fuente: NA