Alex Saab estuvo al frente del programa de distribución de alimentos del gobierno de Maduro, conocido como Bolsas CLAP.

El gobierno de Venezuela confirmó este sábado la deportación hacia Estados Unidos del empresario colombo-venezolano Alex Saab, exministro de Industria y uno de los principales aliados del expresidente Nicolás Maduro.

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La información fue comunicada por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), que indicó que Saab fue trasladado por estar involucrado en “diversos delitos” investigados por la justicia estadounidense.

Según las autoridades norteamericanas, Saab habría lavado hasta 350 millones de dólares mediante operaciones vinculadas al sistema de control cambiario venezolano y contratos estatales durante el gobierno chavista.

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El empresario fue detenido en febrero en Caracas en el marco de una operación conjunta entre organismos venezolanos y estadounidenses, de acuerdo con reportes difundidos por agencias internacionales. En aquel momento, medios norteamericanos señalaron que el operativo contó con participación del FBI y del Sebin venezolano.

Saab ganó peso dentro del esquema político y económico del chavismo a partir de negocios vinculados a la construcción de viviendas y, posteriormente, al programa de distribución de alimentos CLAP, impulsado por el gobierno venezolano.

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Investigaciones periodísticas y judiciales sostienen que recibió contratos millonarios del Estado venezolano con presuntas irregularidades, sobreprecios y maniobras de lavado de dinero. Tanto Saab como el gobierno de Maduro siempre rechazaron esas acusaciones.

La extradición ocurre en un contexto político distinto en Venezuela tras la operación militar realizada por Estados Unidos el pasado 3 de enero, durante la cual fue detenido Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, la vicepresidenta Delcy Rodríguez quedó al frente del Ejecutivo y comenzó una etapa de negociaciones y acuerdos con la administración de Donald Trump, aunque mantiene públicamente su respaldo al proyecto chavista.

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Saab ya había sido detenido en 2020 en Cabo Verde, cuando viajaba desde Irán hacia Caracas. En ese momento fue extraditado a Estados Unidos y permaneció preso hasta diciembre de 2023, cuando recuperó la libertad mediante un intercambio de detenidos acordado con la administración de Joe Biden.

Tras regresar a Venezuela, fue designado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que había sido desplazado recientemente por el gobierno encabezado por Rodríguez.

Fuente: BBC