El gobierno interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, avanzó con la eliminación de siete programas sociales y organismos estatales vinculados al chavismo, en el marco de una reestructuración institucional tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Entre los organismos eliminados figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 para centralizar información vinculada a defensa, inteligencia y orden interno. Diversas organizaciones no gubernamentales habían cuestionado su funcionamiento por restricciones en el acceso a la información y falta de controles independientes.

Del total de programas suprimidos, tres corresponden a “misiones” impulsadas durante el mandato de Maduro, mientras que otros dos programas sociales y un ente estatal fueron creados bajo la presidencia de Chávez. Según el texto oficial, algunas funciones serán reasignadas a ministerios ya existentes, aunque no se detallaron plazos ni áreas específicas.

Las llamadas misiones sociales fueron uno de los pilares del modelo chavista. Incluían subsidios alimentarios y económicos, además de planes de salud, vivienda y educación destinados a sectores vulnerables. Sin embargo, sectores críticos sostienen que estos esquemas favorecieron la opacidad administrativa y prácticas de control político.

La reestructuración se produce en un contexto de reacomodamiento político interno y de reacercamiento con Estados Unidos, cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela permanecían interrumpidas desde 2019.

En los últimos días, Rodríguez mantuvo encuentros oficiales con funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Energía, Chris Wright. Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó públicamente que la mandataria interina está haciendo “un gran trabajo”, según declaraciones difundidas por agencias internacionales.

En paralelo, la administración provisional impulsa una reforma de la legislación petrolera y una ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana. Estos cambios forman parte de un rediseño institucional más amplio que busca reconfigurar el aparato estatal tras más de dos décadas de predominio chavista.

La eliminación de estos programas marca un punto de inflexión en la estructura construida durante los gobiernos de Chávez y Maduro y abre una nueva etapa política en el país, aún atravesada por tensiones internas y una profunda crisis económica y social.

Fuente: TN