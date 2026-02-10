Estudiantes universitarios exigen la liberación de los presos políticos en Caracas (Foto: EFE)

La Asamblea Nacional de Venezuela volvió a postergar el tratamiento de la ley de amnistía, una norma clave para la posible liberación masiva de presos políticos, en medio de fuertes internas dentro del chavismo y tras un nuevo arresto que reavivó las tensiones.

Ads

El aplazamiento, sin explicaciones oficiales, se produjo luego de la detención de Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor cercano a María Corina Machado, apenas 24 horas después de haber recuperado la libertad.

Puede interesarte

La expectativa gira en torno a la situación de más de 600 presos políticos, entre ellos los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani. Gallo permanece detenido desde hace más de un año sin contacto con su familia ni asistencia legal, mientras que Giuliani fue arrestado en 2025 bajo cargos de narcotráfico.

Ads

Desde el ala dura del oficialismo, encabezada por Diosdado Cabello, se justificó la nueva detención por una supuesta violación de las condiciones de excarcelación. Del otro lado, el sector más pragmático del gobierno, liderado por los hermanos Rodríguez, busca avanzar con la ley para descomprimir la presión internacional.

Organismos de derechos humanos advierten que la norma, tal como está redactada, podría dejar afuera a numerosos perseguidos políticos y, al mismo tiempo, blindar a funcionarios del Estado frente a futuras responsabilidades. En ese marco, la liberación prometida sigue envuelta en dudas, mientras familiares y organizaciones esperan definiciones concretas.

Ads

Fuente: TN