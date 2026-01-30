La Venezuela dio un giro clave en su política energética tras la aprobación unánime de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela. La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abre la industria petrolera a la participación privada y a la inversión extranjera, marcando un quiebre con el esquema de control estatal reforzado durante el chavismo.

La mandataria firmó la ley horas después de su sanción, en el marco de una movilización de trabajadores del sector en Caracas. Allí celebró la reforma y la calificó como “un salto histórico y cualitativo”, al asegurar que permitirá transformar las mayores reservas de crudo del planeta en desarrollo para el país.

La norma, debatida durante casi dos horas en el Parlamento, habilita la participación privada en actividades primarias como exploración, extracción, transporte y almacenamiento, además de permitir inversiones extranjeras y mecanismos alternativos de resolución de controversias, como mediación y arbitraje internacional. La ley original, de 2001, había sido modificada en 2006 para reforzar la presencia del Estado.

El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, afirmó que la reforma surgió tras un proceso de consultas en todo el país y la consideró “una norma para el futuro”. El texto fue entregado a la conducción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para su implementación.

La aprobación se da en un escenario geopolítico sensible, con avances en el vínculo con Washington. Delcy Rodríguez reconoció contactos con el presidente estadounidense Donald Trump para reabrir el espacio aéreo y promover nuevas inversiones. En paralelo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. flexibilizó sanciones mediante una licencia que autoriza la extracción y comercialización de crudo bajo estrictas condiciones de supervisión.

Sin embargo, la reforma desató críticas dentro del propio chavismo histórico. El exministro de Petróleo Rafael Ramírez advirtió que la ley “deroga la nacionalización” y afecta la soberanía, cuestionando especialmente la inclusión del arbitraje internacional.

Con una producción que alcanzó en 2025 los 1,081 millones de barriles diarios, tras cinco años de crecimiento, el Gobierno confía en que la nueva legislación reactive plenamente la industria. El desafío será hacerlo bajo vigilancia internacional y en un clima político aún atravesado por tensiones internas y externas.

Fuente: TN