El procedimiento se dio en el marco del operativo “Sol a Sol”, luego de que la Policía detectara publicaciones sospechosas de autos en plataformas de compraventa online.

El primer caso ocurrió en Rivadavia y Chile, donde fue interceptado un Citroën C4 con pedido de secuestro desde el 24 de enero, requerido por la Comisaría Tercera. El conductor tenía además documentación presuntamente falsa, entre ella un Formulario 08 y un informe de dominio.

El segundo procedimiento se realizó en Colón y Teodoro Bronzini. Allí fue aprehendida una mujer que circulaba en un Renault Sandero, también con pedido de secuestro por hurto desde el 28 de enero. En este caso también se secuestró documentación vehicular apócrifa.

La fiscalía dispuso actuaciones por encubrimiento en dos hechos, la notificación de la causa y la posterior libertad de ambos imputados, mientras continúan las pericias sobre los vehículos.

