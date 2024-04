Al igual que ya lo había hecho con el arquero Sebastián Sosa, Vélez Sarsfield confirmó la decisión de rescindir los contratos de Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré, los otros tres jugadores implicados en una denuncia por abuso sexual en Tucumán.

En la previa a la semifinal frente a Argentinos Juniors, el conjunto de Liniers dio cuenta de la medida disciplinaria que tomó con Osorio, Florentín y Cufré, quienes se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria en un country cercano a la capital tucumana, a la espera de la resolución de la Justicia.

De acuerdo al comunicado compartido desde Vélez, el club realizó una investigación interna para tomar esta ejemplar determinación, en coordinación con las áreas de Fútbol, Géneros y Legales "para salvaguardar y proteger los intereses de la institución".

Luego de que la Justicia de Tucumán les dictara la prisión domiciliaria a Osorio, Florentín y Cufré, una fianza de 50 millones de pesos por parte de cada uno les otorgó la libertad, pero con severas restricciones que los mantienen tras "las rejas virtuales" en un country llamado "La Arboleda", ubicado a 17 kilómetros de la capital tucumana.

A pesar de no tener prohibiciones específicas, a los tres jugadores se les instó a evitar cualquier contacto con la denunciante del abuso sexual. Justamente, la víctima, al enterarse dónde están alojados los futbolistas, afirmó: "No me parecería justo que ellos pasen lo que queda del juicio en una casa, en un country, con pileta, con un arco de fútbol pasándola bien cuando mi vida es un infierno".

Una vez que se empezaron a conocer algunos detalles de lo sucedido en Tucumán, Vélez empezó a tomar medidas drásticas con sus jugadores. Primero anunció la suspensión de los contratos de trabajo de los implicados y el inicio de un sumario interno para esclarecer los hechos. Esa investigación iba a llegar a una conclusión el pasado 6 de abril pero la decisión se terminó estirando hasta este martes 23, cuando los jugadores fueron informados de lo resuelto.

"Rescición inmediata", lleva como título el comunicado compartido por Vélez en relación al futuro de Osorio, Florentín y Cufré.

El comunicado de Vélez

"En el día de la fecha el Club notificó a los jugadores Abiel Osorio, José Florentin y Braian Cufré la rescisión con efecto inmediato de sus respectivos contratos de trabajo.

La medida fue adoptada luego de una investigación interna, mediante un sumario administrativo, que determinó que los referidos jugadores incurrieron en inconductas laborales graves, lo que fundamenta la rescisión con causa de sus vínculos contractuales.

Las áreas de Fútbol, Géneros y Legales del Club, entre otras, han trabajado de manera permanente y coordinada con el objeto de atender la situación con la seriedad que merece, cumpliendo con todos los pasos correspondientes y tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar y proteger los intereses de la Institución".

Quiénes son los jugadores implicados

El defensor Braian Cufré, de 27 años, volvió a Vélez este año. Nacido en Mar del Plata y con una buena aparición en el “Fortín” como lateral izquierdo, fue transferido al Mallorca de España a mediados de 2020 pero no pudo afianzarse en el club insular, cedido a préstamo al Málaga y al New York City de la MLS hasta quedar libre en diciembre para sellar su regreso a Liniers.

Abiel Osorio llegó a Vélez a los trece años al club, tiene 21 y es el sobrino de Aldo Osorio, que pasó por el club. Osorio debutó en Primera el 6 de marzo de 2022 frente a Estudiantes, en un partido por la Copa de la Liga Profesional. Un mes más tarde debutó en la red: fue en la victoria frente a Colón 2-1 y el año pasado fue convocado por Mascherano a la Selección Sub-23. Tenía contrato con el club hasta fin de año.

José Ignacio Florentín nació el 5 de julio de 1996 en Paraguay. Hizo inferiores en Guaraní de su país y a los 15 años llegó a Gimnasia de La Plata. Saltó a la segunda de Paraguay y volvió a su club de origen. Debutó a los 23 años y en 2021 tuvo una gran temporada: marcó once goles, fue convocado a la Selección y apareció en el radar de Vélez. Al elenco velezano llegó en enero de 2022, jugó 40 partidos y anotó cuatro goles.