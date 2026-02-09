El Amalfitani y su noche mágica

El “Fortín” se llevó los tres puntos gracias a una ráfaga letal de Matías Pellegrini, quien no anotaba desde mayo de 2024, hace 636 días. El atacante, en un partido que contrastó por su intensidad y jerarquía, firmó un doblete espectacular en los minutos 63 y 66.

Ads

Ads

El segundo tiempo fue una verdadera clase de fútbol. Con el grito de “¡Olé, olé!” resonando en las tribunas, Vélez mostró una versión arrolladora, dominando cada sector del campo y demostrando porqué es uno de los equipos más sólidos del torneo.

A pesar de la superioridad del local, Boca logró descontar en el último minuto, cuando a los 90’ Zufiaurre, con un golazo tras asistencia de Paredes, puso el 2-1 en el marcador. Un disparo desde el borde del área que se clavó en el ángulo, acercó al Xeneize a un empate que estuvo al alcance de la mano, pero Vélez se mantuvo firme y sólido en defensa, evitando cualquier intento final.

Ads

En el balance general, el conjunto de Liniers fue ampliamente superior en el segundo tiempo, marcando la diferencia a nivel colectivo y demostrando un gran nivel de juego. En contraste, el primer tiempo fue más parejo, con ambos equipos luchando de igual a igual, pero sin lograr abrir el marcador.

Boca se marchó del Amalfitani con una amarga sensación de derrota por la mínima, mientras que Vélez celebró una victoria que refuerza su buen momento y confirma su rumbo positivo, con un funcionamiento colectivo impecable y un rendimiento individual destacado.

