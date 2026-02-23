Manuel Lanzini y la inexorable "ley del ex"

Desde el arranque, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró mayor determinación. Presionó alto, recuperó rápido y logró incomodar a un River impreciso y sin claridad en los últimos metros. La diferencia llegó tras una recuperación de Manuel Lanzini, quien capitalizó el error, se perfiló y sacó un derechazo letal para estampar el 1-0. El ex River no perdonó y aplicó la inexorable “ley del ex”.

Ads

Con la ventaja a favor, Vélez manejó los tiempos y la pelota. River, en cambio, se fue diluyendo. Sin generación de juego y con escasas situaciones de peligro, el equipo de Marcelo Gallardo también sufrió un golpe inesperado: la lesión de Juanfer Quintero, que obligó a una variante prematura y alteró aún más el plan visitante.

Para el complemento, Gallardo movió el banco en busca de reacción. El ingreso del ecuatoriano Páez intentó aportar frescura, mientras que la salida por lesión de Franco Armani forzó la entrada del arquero Beltrán. Con un Vélez más replegado y menos ambicioso en ataque, River adelantó líneas y empujó con más ímpetu que ideas.

Ads

Las chances llegaron, pero sin elaboración colectiva. Subiabre y Galoppo tuvieron oportunidades claras para igualar el marcador, aunque la falta de eficacia volvió a condenar al Millonario. Vélez resistió con orden, carácter y solidez defensiva para sostener una victoria que nunca pareció escapársele de las manos.

El presente de River es preocupante: sin funcionamiento, frágil en defensa y con serias dificultades para generar juego, sumó una nueva derrota fuera de casa y atraviesa un momento crítico.

Ads

Vélez, en cambio, lidera la Zona A con 14 puntos y consolida un arranque de temporada prometedor. River marcha décimo en la Zona B con apenas 7 unidades y muchas preguntas por responder.