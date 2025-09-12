Un joven de 20 años fue detenido en la madrugada de este viernes en Calabria al 8200, acusado de intentar robar herramientas y materiales de una obra en construcción.

Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar luego de que vecinos retuvieran al sospechoso, tras advertir que había ingresado a la propiedad junto a otros dos sujetos que lograron darse a la fuga.

Para acceder al predio, los delincuentes habrían saltado un cerco perimetral de aproximadamente dos metros de altura. En el lugar se constató además daño en la reja de la puerta de ingreso y en un ventanal lateral.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó la imputación por el delito de robo agravado por escalamiento, por ser en poblado y en banda, en grado de tentativa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y su posterior traslado a sede judicial.

