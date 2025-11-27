Un joven de 22 años, acusado de sustraer pertenencias del interior de un camión estacionado en la zona del barrio San Mónica, fue detenido esta tarde por personal del Comando de Patrullas ante la denuncias de vecinos.

En primera instancia, el malviviente fue visto en De los Inmigrantes entre Solís y Gaboto, sustrayendo diversos objetos del interior de un camión Ford blanco, perteneciente a un hombre de 33 años.

Tras ser señalado por los testigos del hecho, el joven intentó escapar pero fue finalmente reducido en Solís y República de Cuba por los vecinos, quienes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo de la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa al imputado por el delito de “hurto en grado de tentativa” y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

