Este sábado 1 de noviembre, de 14 a 17, las instituciones que integran la red comunitaria Juntxs por Camet llevarán a cabo el 10° Festival por la apertura del Polideportivo de Camet, un evento que busca visibilizar una década de reclamos por la finalización de la obra.

La jornada se desarrollará en Gandhi y La Aurora, junto al predio del polideportivo, e incluirá torneos de fútbol y quemado, espectáculos de murga, música en vivo, circo, magia, una feria de emprendedores y distintas actividades recreativas para toda la familia.

Desde la organización remarcaron que el festival “es una forma de mantener vivo el pedido de reactivación de una obra que debería ser un espacio de encuentro, inclusión y prevención para el barrio”.

“Hace diez años que denunciamos el abandono del polideportivo por parte de las autoridades municipales. Su apertura significaría acceso a actividades deportivas, culturales y recreativas para chicos, jóvenes y adultos, además de un barrio más seguro y con más oportunidades”, señalaron desde Juntxs por Camet.

